Новосибирск, 11 марта, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту смерти 68-летней женщины, на которую с козырька балкона обрушился снег. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на крышах домов

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Установлено, что днём 10 марта с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Узорная в Первомайском районе Новосибирска на проходившую женщину рухнул снег со льдом. С черепно-мозговой травмой её доставили в больницу. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась.

Расследование уголовного дела продолжается.