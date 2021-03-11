Москва, 11 марта, 2021, 11:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 9270 носителей коронавируса, сообщает 11 марта оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи выявили во всех регионах страны. Больше всего их в Москве (1281), Санкт-Петербурге (961) и Нижегородской области (376). В первой пятёрке также Подмосковье и Самарская область. Всего по два новых случая подтвердили тесты в Чукотском и Ненецком автономных округах, они замкнули список.

Всего в России со старта пандемии выявлено 4 360 823 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции для пожилых людей продлен в Самарской области до 28 марта.