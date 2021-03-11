Санкт-Петербург, 11 марта, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург постепенно возвращается весна. Спустя два дня морозов до минус 20 градусов, а в пригородах и ниже, в городе на Неве резко потеплеет, а голубое небо затянет облаками. Об этом 11 марта сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Санкт-Петербург

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В ночь на 11 марта в Петербурге температура воздуха опускалась до −15… −18 градусов, а в окрестностях до минус 20 градусов. В Ленинградской области на востоке было до −25… −30 градусов. Однако уже днем 11 марта в Петербурге столбик термометра поползёт вверх.

Температура воздуха днем будет в районе −5… −7 градусов. В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

В пятницу, 12 марта, в городе на Неве и в Ленинградской области ожидается увеличение облачности. Ночью без существенных осадков. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, местами метель. Ветер юго-восточный, южный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит −8… −10 градусов, днем −2… −4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

А вот с субботу в обоих регионах окончательно потеплеет.

«Начнётся влияние циклонов. Это будет уже весенняя погода. Хотя морозы в отдельные ночи могут быть, но не сильные», — уточнил ИА REGNUM главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Так, 13 марта в городе на Неве ожидается облачная погода. Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами с моросью. Местами налипание мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью −2… −4 градуса, днем +2… +4 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.