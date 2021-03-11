Москва, , 10:07 — REGNUM Жителей Москвы сегодня, 11 марта, ожидает малооблачная и солнечная погода без осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода миллион на миллион (в авиации это означает идеальную видимость), — цитирует его РИА Новости. — Есть одно хорошее изменение — ветры свернут с северных румбов на юго-западные и по скорости будут минимальные».

По его словам, днём воздух в Москве прогреется до — 6−8 градусов, в Подмосковье — до — 10. Это на 8−10 градусов ниже мартовской нормы и соответствует климатическим показателям января, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тишковец сообщил, что весеннее тепло придет в Москву после Масленицы, однако данное потепление не будет мощным.

Ближе к выходным к столице подойдет мощный североатлантический циклон, в результате чего в российскую столицу в ночь на 13 марта придут снеговые облака и отступят морозы. Кроме того, как указал синоптик, к 14 марта температура воздуха в Москве поднимется до +3 °C, что будет близко к температурной норме.

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