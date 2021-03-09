Москва, , 13:17 — REGNUM В течение двух дней жителей Москвы и регионов Центральной России ждут аномальные морозы. Об этом 9 марта в своём аккаунте в Instagram сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его прогнозу температурный фон в столице должен быть на 15 градусов ниже нормы. С 21:00 10 марта по 03:00 11 марта температура воздуха может опуститься в Москве до — 20. Это может привести к редкому атмосферному явлению — «ледяным иглам» в виде мельчащих ледяных кристаллов, парящих в воздухе.

«Это может привести в темное время суток к появлению красивых светящихся «столбов», идущие от фонарей вверх в небо», — написал Тишковец.

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