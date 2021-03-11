Москва, , 10:38 — REGNUM Основные типы масок, предназначенные в том числе для защиты от вирусов, исследовали специалисты Роскачества и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Все образцы признаны безопасными, они не содержат химических веществ, сообщает 11 марта пресс-служба Роскачества.

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В исследовании участвовали защитные маски 14 торговых марок, доступные в розницу. Девять из них произведены в России, пять — в КНР. Это медицинские маски от «Фейссейф» и CSVT, средства индивидуальной защиты KN95 и Top Striker, лицевые — одноразовые и многоразовые — маски МД СТМ, «Одинцовская швейная фабрика», Organic bug, Save Tex, Hydrop, «Фастфэшн», «Инвита», «Дуэт», Petty Star Mask и SmartMi.

Тканевые маски имеют низкую эффективность фильтрации, ни одну из них не стоит использовать для защиты от бактерий и вирусов, заключили эксперты.

Тесты показали, что только четыре маски не пропускают бактерии, в том числе стафилококк. Это многоразовая маска «Инвита», одноразовая трехслойная «Фастфэшн», медицинская одноразовая CSVT и многоразовая МД СТМ. Остальные пропускают один или несколько типов микроорганизмов.

Для проверки защиты от вирусов через маски пропускали раствор вируса полиомиелита, который по размерам подобен коронавирусу. Выяснилось, что ни одна маска не даёт полной защиты от вирусов.

Лучший результат — у нетканевой маски МД СТМ с вирусной проницаемостью 56,2%. Ей уступают Petty Star Mask (66,5%), CSVT (69,4%), Top Striker (70,7%). Худший результат — у маски-респиратора KN95 FFP2 с клапаном, она сможет задержать менее 3% вирусов.

«Однако все они не дают 100-процентной защиты, не подходят для использования в «красных зонах» больниц и могут использоваться в быту с соблюдением всех остальных мер профилактики», — заключили эксперты.