Москва, , 09:47 — REGNUM К концу торгов 10 марта нефть смогла отыграть потери и выйти в зону положительных значений. Нефть марки Brent оттолкнулась от локальных минимумов в районе $66,50 за баррель, завершив день немногим выше уровня $68, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 11 марта, в ходе утренней сессии котировки демонстрируют незначительный восходящий уклон, не решаясь на более уверенное восстановление в направлении недавних максимумов за пределами уровня $71.

Официальный отчет минэнерго США в моменте усилил давление на цены, отразив скачок запасов сырой нефти на 13,8 млн баррелей на прошлой неделе против прогноза подъема в пределах 1 млн баррелей. Более того, добыча подскочила сразу на 900 тыс. баррелей в день, до 10,9 млн баррелей.

Впрочем, реакция рынка на такие цифры оказалась весьма сдержанной, поскольку восстановление производство после аномальных заморозков в Техасе было частично учтено в ценах, а запасы бензина и дистиллятов сократились на 11,8 млн и 5,5 млн баррелей соответственно.

После реакции на медвежью статистику Brent смогла подняться в цене благодаря повсеместному отступлению доллара на оживлении интереса к риску за счет ослабления беспокойства инвесторов по поводу разгона инфляции — свежий отчет по потребительским ценам в США оказался слабее прогнозов.

На этом фоне отступила и доходность облигаций, оказав рисковым активам, включая нефть, дополнительную поддержку.

Теперь главная задача фьючерсов на ближайшую перспективу — отстоять уровень $68 и нацелиться на $70. Позднее сегодня тон инвесторам задаст заседание ЕЦБ.

Если регулятор оставит тему растущей доходности без внимания, это разочарует игроков и может повлечь бегство от рисков, которое подорвет текущие попытки восстановления Brent», — считает эксперт.

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