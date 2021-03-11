Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 10 марта завершились ростом. Нефть сорта Brent подорожала на 1,49%, до $68,16 за баррель. Внутридневные ценовые колебания были разнонаправленными из-за слабых данных минэнерго США и ослабления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Согласно опубликованным официальным данным, запасы нефти в США за неделю 27 февраля-5 марта увеличились на 13,8 млн баррелей, до 498,4 млн баррелей (прогноз был +816 тыс. баррелей).

Запасы бензина упали на 11,9 млн баррелей, до 231,6 млн баррелей (прогноз был — 3,2 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 5,5 млн баррелей до 137,5 млн баррелей (прогноз был — 3,4 млн). Добыча нефти в США выросла на 900 тыс. баррелей, до 10,9 млн баррелей в день.

Слабые данные по запасам нивелировал доллар, который подешевел к своим конкурентам после выхода потребительской инфляции в США.

Сегодня, 11 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $68,42 (+0,39%). Так как инфляция в США растёт, а инвесторы ожидают восстановления мировой экономики, то стоит ожидать повышения цены выше $70 за баррель.

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