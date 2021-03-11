Москва, 11 марта, 2021, 09:21 — ИА Регнум. На совещании с членами правительства 10 марта президент РФ Владимир Путин назвал недопустимой работу скорой помощи в регионах Дальнего Востока в не круглосуточном режиме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга

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«Общероссийский народный фронт обращает внимание на то, что в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа скорая медицинская помощь, например, работает не круглосуточно. Сейчас, правда, с учетом реакции на доклад ОНФ, вроде бы ситуация улучшается, но тем не менее. Как может быть так, что скорая медпомощь круглосуточно не работает? Какая же она тогда скорая? Это вещи элементарного характера», — сказал глава государства.

Президент отметил, что это связано в первую очередь с дефицитом медицинских кадров, и подчеркнул, что программы по развитию первичного звена здравоохранения необходимо привязывать к конкретным регионам.

«В данном случае мы говорим о Дальнем Востоке, а там и численность населения в отдельных населённых пунктах своя, и расстояния между населенными пунктами свои. Нельзя с общими мерками подходить к Дальнему Востоку, так, как это предусмотрено для других, густонаселенных районов Российской Федерации», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта назвал хроническую проблему, сдерживающую развитие Дальнего Востока — это низкая бюджетная обеспеченность регионов.