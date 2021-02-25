Путин поручил правительству проанализировать ситуацию с дифференциацией тарифов на электроэнергию в различных регионах России. «Мы знаем, что разбег очень большой, даже у соседних регионов. Прошу обратить на это внимание», — отметил президент.
Путин удовлетворён выполнением «Норникелем» своих обязательств
Компания «Норникель» полностью выплатила штраф за разлив топлива «Норильско-Таймырская энергетическая компания» и тем самым выполнила свои обязательства. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
В России нужно распространять практику разработки индивидуальных планов развития, как сейчас это будет сделано в отношении Кемеровской области. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путинна совещании с правительством России, комментируя итоги поездки премьер-министра Михаила Мишустинапо регионам Сибири.
«В целом, это очень позитивная и, мне кажется, перспективная форма работы — создание индивидуальных программ развития с учётом особенностей тех или иных регионов, в том числе в данном случае — в которых Вы побывали. Поэтому, мне кажется, практика хорошая, и надо посмотреть, как пойдёт в отношении Кузбасса эта работа», — заявил Путин.
За четыре года в социально-экономическое развитие Кузбасса будет вложено свыше 51 млрд рублей, сообщил 10 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании президента с членами правительства он рассказал о своей поездке по регионам, которая состоялась на прошлой неделе. Особое внимание он уделил поездке в Кемеровскую область.
«По вашему поручению, правительство ускорило и завершило разработку программы социально-экономического развития Кузбасса, она утверждена. Программа рассчитана на четыре года и на её реализацию будет выделено более 51 млрд рублей», — сказал он.
По словам Мишустина, в программу входит строительство ключевых социальных объектов, посмотрели инвестиции в транспортную, коммунальную инфраструктуру, а также туризм.
«Это позволит создать новые рабочие места в отраслях, которые не связаны с добычей угля, а значит расширить диверсификацию экономики Кузбасса», — заявил Мишустин.