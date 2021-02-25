Президент России Владимир Путин 10 марта проведет совещание с правительства, главной темой коротого станет обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики.

Совещание пройдет в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ожидается доклад министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Напомним, что Минстрой России приступил к созданию стандарта развития городов в Арктике и намерен завершить его до конца 2021 года. Об этом заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров сообщил 4 марта на VI Международной конференции «Арктика 2021».

Ранее разработанный в Подмосковье спутник «Арктика-М» выведен на орбиту Земли, сообщило 2 марта правительство Московской области.

Космический аппарат станет частью спутниковой системы на высокоэллиптических орбитах. В её задачи входит сбор информации для решения задач оперативной метеорологии, гидрологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

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