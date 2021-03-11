Сент-Пол, США, , 08:51 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Миннесоты» дубль оформил нападающий Йоэль Эрикссон Эк. Ещё по шайбе забросили российский форвард Кирилл Капризов и защитник Карсон Суси. У «Вегаса» хет-трик оформил защитник Дилан Коглан.

В настоящее время «Миннесота» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 31 очко. «Вегас» идёт на первом месте с 33 очками.

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