Даллас, США, , 10:19 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Далласа» шайбы забросили Йоэль Кивиранта, Джейми Олексяк, Йон Клингберг, Джо Павелски, Эса Линделль и Роопе Хинц. Российский форвард Денис Гурьянов отдал одну результативную передачу.

В составе «Чикаго» точным броском отметился нападающий Маттиас Янмарк.

В настоящее время «Даллас» занимает седьмое место в Центральном дивизионе, на счету команды 21 очко. «Чикаго» идёт на четвёртом месте с 31 очком.

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