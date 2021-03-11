Москва, 11 марта, 2021, 03:37 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта заявил о притоке молодёжи на Дальний Восток, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Правда, глава Минвостокразвития не уточнил, сколько конкретно человек переехали жить в регионы ДФО.

«Впервые за многие годы зафиксирован положительный приток молодых специалистов в возрастной категории от 20 до 24 лет. Дальний Восток вспомнил репутацию места комсомольской мечты и снова прирастает энергией молодых», — сказал Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке с 2015 года на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток открылись 2,7 тыс. новых предприятий, которые инвестировали в регион почти 1,5 трлн рублей.