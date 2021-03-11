Москва, 11 марта, 2021, 03:24 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта сравнил Арктику с «куполом» над Россией, а Дальний Восток — с «несущей стеной», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия, единая и неделимая

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина по развитию Арктики и Дальнего Востока — все новости»

Читайте также: Путин: на Дальнем Востоке скачут цены на сельхозпродукты

«Если представить нашу страну как дом, то Арктика — это купол над домом, а Дальний Восток — несущая стена, стена, в которую извне упирается тысяча пагод», — сказал Чекунков.

Докладывая о социально-экономическом развитии Дальнего Востока, руководитель Минвостокразвития подчеркнул, что в регионе реализуется комплекс мер для повышения качества жизни и ускорения развития экономики. Многим поколениям будут служить такие проекты, как «Сила Сибири», космодром «Восточный», судостроительный комплекс «Звезда» .

Такие программы, как бесплатная выдача земли, льготная ипотека, территории опережающего социально-экономического развития, стартовали на Дальнем Востоке, а затем внедрялись в других регионах России.

«В этом есть логика, так как Дальний Восток концентрирует в себе все главные особенности России — территорию, высокую плотность населения, суровый климат и волевых предприимчивых людей», — подчеркнул Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на сельскохозяйственную продукцию на Дальнем Востоке не должны выходить за среднероссийский уровень, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.