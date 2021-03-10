Анкара, 10 марта, 2021, 23:05 — ИА Регнум. На территории Турции выявлено уже более 40 тысяч носителей британского штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 10 марта министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

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«На сегодняшний день в 76 провинциях зафиксировано 41 488 случаев заражения британским штаммом», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Коджа также сообщил, что ещё в девяти турецких провинциях выявлен 61 случай заражения южноафриканским штаммом, в одной провинции зарегистрировано два случая заражения калифорнийско-нью-йоркским штаммом и один случай заражения бразильским штаммом SARS-CoV-2.

Турецкий министр добавил, что различные мутации коронавируса «увеличили скорость распространения». «Хотя это в большинстве случаев не влияет на число одновременно госпитализированных, к сожалению, есть потенциал для увеличения числа пациентов», — отметил он.

Глава минздрава также сообщил, что в Турции продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции и на сегодняшний день в стране сделано уже более 10 миллионов прививок.