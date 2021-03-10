Белград, 10 марта, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Сербия уже подготовила цифровые сертификаты о вакцинации, которые упростят передвижение и поездки за границу, заявила 10 марта министр торговли, туризма и телекоммуникаций Татьяна Матич, добавив, что переговоры с министерством туризма Греции ведутся о взаимном признании цифровых сертификатов вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские шприцы

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Матич подчеркнула, что цифровой сертификат не является ковид-паспортом.

«Это другой тип документа. В цифровом сертификате указано, когда вы были вакцинированы, или вы прошли тест, или вы сделали тест ПЦР, и ваш результат отрицательный», — заявила министр, сообщает Tanjug.

По ее словам, ЕС предоставит более точную информацию о внешнем виде и способе выдачи сертификата в течение недели.