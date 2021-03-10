Ереван, , 20:06 — REGNUM Заместитель начальника генштаба Армении Степан Галстян назначен исполняющим обязанности главы ведомства, сообщили 10 марта в пресс-службе правительства республики.

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Такое решение принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава генштаба Армении Оник Гаспарян был отправлен в отставку. Пашинян прочит на эту должность Артака Давтяна, о чём о подал ходатайство президенту республики Армену Саркисяну.

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