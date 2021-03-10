Йошкар-Ола, 10 марта, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В отношении 40-летнего директора национального парка «Марий Чодра» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Марий Эл.

Freiman Национальный парк «Марий Чодра»

По предварительным данным, в 2014 году директор нацпарка фиктивно оформил мужчину на должность рабочего. До 2019 года его обязанности ни он, ни другие лица не исполняли, при этом заработную плату получал директор нацпарка. Ущерб бюджетному учреждению от указанных действий оценивается в 700 тыс. рублей.

«Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Марий Эл», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, проходят обыски, назначены экспертизы.

Читайте также: В Марий Эл в частные руки незаконно отдали участок в нацпарке «Марий Чодра»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нацпарк уже фигурировал в медиаповестке. В январе 2019 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в связи с выводом земельного участка площадью 2 гектара из состава земель национального парка. Затем участок был переведен в категорию «земли населенных пунктов». Позднее участок было продан без проведения торгов и по заниженной стоимости.

В сентябре того же года Верховный суд Марий Эл признал незаконным распоряжение бывшего председателя правительства республики Леонида Маркелова, который был признан виновным в получении крупной взятки, об изъятии земель национального парка «Марий Чодра». По данным прокуратуры республики, в 2012 году Маркелов подписал распоряжение, в соответствии с которым 17 земельных участков общей площадью более 236 тыс. кв метров были изъяты у нацпарка и включены в границы поселения Кичиер Волжского района. В последующем часть земельных участков, расположенных на берегу озера, была отчуждена в собственность юридических лиц. При этом указанный правовой акт не прошел должного согласования и не был опубликован.

Читайте также: Прокуратура: экс-глава Марий Эл Маркелов незаконно изъял земли нацпарка