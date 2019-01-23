В Марий Эл в частные руки незаконно отдали участок в нацпарке «Марий Чодра»

Йошкар-Ола, , 21:01 — REGNUM В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факте передачи земельного участка в национальном парке «Марий Чодра» в частные руки по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным ведомства, передача произошла в период с апреля 2011 по декабрь 2014 года. Сначала земельный участок площадью 2 гектара был выведен из состава земель национального парка, а затем отнесен к землям населенных пунктов.

Реализация же участка происходила без проведения торгов и по заниженной стоимости.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Национальный парк «Марий Чодра» является федеральным государственным бюджетным учреждением. Создан в 1985 году, тогда же парку передали 36,593 тыс. гектаров в соответствии с постановлением правительства РФ. Входит в ассоциацию национальных парков Приволжского федерального округа. Нацпарк располагается на территории Волжского, Звениговского, Моркинского районов Марий Эл. Через него проходит участок автотрассы М7 — «Волга» и железная дорога Зеленый дол — Яранск. основной рекой на территории нацпарка является Илеть, при этом «Марий Чодра» знаменит своими озерами, преимущественно карстового происхождения. Штатные сотрудники учреждения постоянно изучают территории заповедника, в 1990 годы проводились исследования археологических памятников.

На территории нацпарка расположены несколько санаториев, в основном по берегам озер. С 2011 года одно из озер — «Глухое» — закрыто для посещения в связи с постоянным наплывом туристов, вытаптывания прибрежной растительности и замусоривания.