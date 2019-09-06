Йошкар-Ола, , 19:48 — REGNUM Верховный суд Марий Эл признал незаконным распоряжение бывшего председателя правительства республики Леонида Маркелова об изъятии земель национального парка «Марий Чодра». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики..

По данным ведомства, в 2012 году Маркелов, который сейчас обвиняется в получении крупной взятки, подписал распоряжение, в соответствии с которым 17 земельных участков общей площадью более 236 тыс. кв метров были изъяты у нацпарка и включены в границы поселения Кичиер Волжского района. В последующем часть земельных участков, расположенных на берегу озера, была отчуждена в собственность юридических лиц.

При этом указанный правовой акт не прошел должного согласования и не был опубликован.

Вопрос возврата земель нацпарка в федеральную собственность решается прокуратурой в судебном порядке.

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») было возбуждено в январе текущего года. Сначала земельный участок площадью 2 гектара был выведен из состава земель национального парка, а затем отнесен к землям населенных пунктов. Реализация же участка происходила без проведения торгов и по заниженной стоимости.

Реализация же участка происходила без проведения торгов и по заниженной стоимости. В настоящее время в Нижегородском районом суде продолжается слушание дела по существу. Арест Маркелова продлен до 2 октября.

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