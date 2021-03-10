Улан-Батор, 10 марта, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Мэр города Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумъяабазар и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан 10 марта получили первые дозы вакцины от коронавируса «Синофарм».

Facebook.com/orbanviktor Вакцина от коронавируса Sinopharm

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В Монголии массовая вакцинация началась 23 февраля, и по состоянию 10 марта привиты 30 446 человек. В первую очередь вакцину получили медицинские работники и сотрудники организаций, участвующие в борьбе с коронавирусом.

В соответствии с планом по вакцинации, с 10 марта первыми вакцину получат пограничники, сотрудники энергетических компаний, организаций ЖКХ и Университета внутренних дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан пообещал ускорить процесс вакцинации с 15 марта.

Монголия планирует вакцинировать всех совершеннолетних граждан (60% населения) к началу июля 2021 года. Для этого потребуется 4 030 560 доз вакцины. Пока что Монголия получила 460 тысяч доз «АстраЗенека», «Синофарм» и «Спутник V».

В последние дни в Монголии зафиксирован резкий рост числа заражений коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 109 новых случаев, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Монголии достигло 3481.

С начала пандемии в Монголии выздоровели 2765, умерли семь человек с COVID.