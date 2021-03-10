Путин указал на удорожание новостроек на Дальнем Востоке
Москва, 10 марта, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Удорожание квартир в новостройках на Дальнем Востоке существенно обесценивает усилия властей повысить доступность жилья за счёт льготной ипотеки.
Кульчицкий Александр ИА Красная Весна
Новостройка ночью
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Об этом заявил 10 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Говоря о проблемах рынка квартир в новостройках, он обратил внимание на рост цен.
«Вот мы ввели на Дальнем Востоке льготную ипотеку, а цены на проданные новостройки выросли на 18,1%. Это вообще в значительной степени обесценивает наши решения, связанные со льготной ипотекой».