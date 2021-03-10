Ереван, 10 марта, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главными оппозиционерами решил провести президент республики Армен Саркисян, сообщили 10 марта в его пресс-службе.

President.am Армен Саркисян

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Он пригласил на эту встречу, которая состоится в полдень 13 марта, глав парламентских фракций и представителей оппозиционного «Движения по спасению родины».

Комментируя политический кризис в Армении, Саркисян отметил, что наступает пора конституционных и законодательных изменений.

Саркисян «И власти, и парламентская и непарламентская оппозиция неоднократно выражали свою позицию. Но взаимопонимание и желание идти навстречу друг другу отсутствуют».

При этом «призывы нетерпимости» звучат отчётливо. На этом фоне необходимо сохранить стабильность, удержать страну от потрясений. Как этого достичь, нужно обсуждать за столом переговоров, добавил президент Армении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, оппозиция требует от Пашиняна уйти в отставку, назначив перед этим дату парламентских выборов, на что он не соглашается.