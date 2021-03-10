Москва, 10 марта, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии в России в осенне-зимний период 2020—2021 годов на 5% превысило показатель прошлой зимы. Об этом 10 марта сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит — трансляция»

По его словам, всего за минувшую зиму в России было потреблено почти 158 ГВт электроэнергии.

Министр сообщил, что производство электроэнергии также выросло на 4%. При этом основной прирост пришелся на тепловые станции, которыми было произведено 60% от общего объёма электроэнергии.

По данным Минэнерго, исторический максимум потребления электроэнергии прошедшей зимой был зафиксирован в 11 территориальных энергосистемах России, в том числе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Крыму.