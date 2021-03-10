Москва, 10 марта, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Потенциал программы туристического кешбэка не смогли реализовать полностью, сообщила 10 марта глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании президента РФ с членами правительства.

Government.ru Зарина Догузова

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"Конечно, у нас не всё получилось. Мы полностью не смогли реализовать потенциал данной программы. Но вместе с тем на 30−40% в низкий сезон мы загрузили по сравнению с предыдущим годом, это ноябрь-декабрь. И впервые при поддержке государства 350 наших граждан смогли отправиться в поездки, сэкономить 20%», — сказала глава Ростуризма.

Догузова отметила, что более половины участников программы — семьи с детьми, для которых экономия особенно существенна.

Согласно данным сайта президента России, в программе туристического кешбэка приняли участие 350 тысяч человек.