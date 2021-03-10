Москва, , 18:19 — REGNUM Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили в ходе телефонных переговоров российский и армянский министры обороны Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян, сообщили 10 марта в Минобороны РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили российский и европейский дипломаты.

Добавим, что начавшаяся 27 сентября 2020 г. война в Нагорном Карабахе, которая была завершена 9 ноября во многом благодаря усилиям со стороны России, вызвала острый политический кризис в Армении, находящийся сейчас в активной фазе.

Читайте ранее в этом сюжете: Заместитель Лаврова обсудил Карабах с представителем ОБСЕ