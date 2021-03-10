Москва, 10 марта, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В России нужно продолжать развивать внутренний туризм, даже если многие традиционные туристические страны станут открываться для туристов. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Турции

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«Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, они заявляют, что уже открываются для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», — заявил Путин.

В то же время наверняка у многих граждан будут сохраняться небезосновательные опасения куда бы то ни было уезжать.

«Потому что ситуация там непростая с коронавирусом, если не сказать сложная», — указал Путин.

«Будем надеяться, что вакцинация пойдет более быстрыми темпами и ситуация будет реально меняться к лучшему. Но при этом, безусловно, задача не снимается с повестки дня: развитие внутреннего туризма. Нужно сделать всё для того, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались», — подчеркнул он.