Москва, 10 марта, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Масочный режим в России сохраняется, и оснований отказываться от него нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В медицинской маске

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"Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остается безусловно», — сказала Попова.

Так она ответила на заявления экспертов об опасности ношения масок, а также на опасения парламентариев об усталости жителей России от соблюдения антикоронавирусных требований.