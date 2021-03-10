Ереван, , 17:48 — REGNUM Видеокадры шествия участников протестной акции в Ереване опубликованы 10 марта на YouTube.

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Оппозиционеры прошли по улицам Саят-Нова, Налбандяна, направившись к зданию правительства Армении. Планируется их возвращение на проспект Баграмяна.

Участники акции требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее митинг с требованием отставки Пашиняна анонсировал координатор «Движения по спасению Родины» Ишхан Сагателян.

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