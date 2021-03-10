Ереван, , 17:33 — REGNUM Совещание с руководством вооружённых сил Армении провёл 10 марта премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщается в его паблике в Facebook.

Пашинян «Сегодня я провёл совещание с командным составом ВС».

На видео фигурируют потенциальный начальник генштаба республики Артак Давтян и заместитель начальника генштаба Степан Галстян.

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Напомним, генштаб Армении ранее потребовал отставки Пашиняна — после увольнения Оника Гаспаряна с поста главы военного ведомства:

«Руководящий состав ВС присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна и подтверждает сделанные ранее оценки относительно ситуации в республике».

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