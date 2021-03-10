Москва, , 16:23 — REGNUM Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили 10 марта заместитель российского министра иностранных дел Владимир Титов и спецпредставитель председателя ОБСЕ по Закавказью Анника Сёдер, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

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Отмечается, что переговорщики обменялись мнениями по ситуации в Закавказье, в том числе в Нагорном Карабахе. Также обсуждались российско-шведские отношения, поскольку действующим председателем ОБСЕ является министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту в Нагорном Карабахе продолжается поиск пропавших без вести участников войны, которая длилась с 27 сентября по 9 ноября 2020 г. В регионе работает российский миротворческий контингент — по договорённости с Ереваном и Баку.

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