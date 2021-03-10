Иерусалим, 10 марта, 2021, 19:15 — ИА Регнум. У кормящих матерей, получивших вакцину против COVID-19, обнаружены антитела в грудном молоке, показало новое исследование Тель-Авивского университета и Тель-Авивского медицинского центра им. Сураски (также известен как «больница Ихилов»).

Александр Дейнека. Мать. 1932

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Хотя общеизвестно, что дети могут получать различные типы антител через грудное вскармливание, научная литература по конкретной теме COVID-19 все еще скудна. Целью исследования было проверить не только наличие антител в молоке, но и их способность нейтрализовать вирус.

Десять женщин приняли участие в этом исследовании, уровни антител в крови и грудном молоке добровольцев были проверены в четыре момента времени после двух вакцин.

Исследователи обнаружили, что уровень антител повышался через 14 дней после первого укола и продолжал расти через семь дней после второго.

Исследование находится в процессе рецензирования и подтверждает результаты другого проекта исследователей из Института рака Провиденса в Орегоне, результаты которого были опубликованы на прошлой неделе. Кроме того, израильские исследователи подтвердили, что антитела могут блокировать связывание вируса с рецепторами на клетках-хозяевах, тем самым демонстрируя потенциал для предотвращения заболевания. Иными словами, как объясняет один из авторов исследования, доктор Ярив Вайн, эти данные показывают, что вакцинация кормящих матерей способствует выработке важных антител в их грудном молоке, потенциально защищая детей от этой болезни.