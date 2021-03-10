Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 9 марта, цены эталонных марок нефти продолжили снижение: цена Brent упала на 1,02%, до $67,02 за баррель, а цена WTI снизилась на 1,16%, до $63,83 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Скорее всего, падение цен могло быть связано с вышедшей статистикой от Американского института нефти, оценившего прирост товарных запасов нефти в США за неделю на 12,7 млн баррелей.

Кроме того, негатива рынку могли добавить новости от минэнерго США, оценившего мировой спрос на нефть в феврале 2021 года в 95,9 млн баррелей в сутки, что на 1,6% ниже, чем в феврале 2020 года и понизившего прогноз темпов роста мирового спроса на нефть в 2021 году до 97,5 млн баррелей в сутки.

Сегодня цена Brent продолжает падать, теряя 0,7%, а цена WTI снижается на 0,8%. До конца дня сегодня ожидается цена нефти Brent в промежутке $66−67 за баррель», — считает эксперт.

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