Москва, , 13:40 — REGNUM Сегодня, 10 марта, цены на нефть после двухдневного падения в общей сложности на 6% с $71,70 по Brent до $66,70, отскакивают на торгах немного выше отметки $67,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Вряд ли такую динамику можно назвать ростом, все-таки все важные события на нефтяном рынке уже были учтены в скачке цен выше $71,00 за баррель Brent.

И теперь без новых позитивных вводных, сопоставимых по важности с решением ОПЕК+ о сохранении уровня добычи нефти до апреля 2021 года без изменений, будет наблюдаться скорее боковая динамика нефтяных котировок.

Нефть будет торговаться в широком торговом диапазоне $65,00−70,00 за баррель Brent с постепенно формирующейся разворотной моделью среднесрочного падения.

Некоторое разнообразие в такой ход торгов может привнести сегодняшняя публикация отчета о запасах сырой нефти в США. Ожидается, что за прошлую неделю они резко сократились на 0,8 млн. баррелей.

Это конечно, резко контрастирует с ростом на 21,5 млн. баррелей за предыдущий период, но даже это обстоятельство вряд ли позволит сегодня выбить нефтяные котировки из дневного торгового диапазона $67−68 за баррель Brent», — считает эксперт.

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