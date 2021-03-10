Ереван, , 15:51 — REGNUM С требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна выступил командир третьего армейского корпуса вооруженных сил (ВС) республики генерал-майор Григорий Хачатуров. Об этом 10 марта сообщает агентство News.am.

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Как отметил Хачатуров, то, что на протяжении трех лет Пашинян четырежды выступал с инициативой сменить главу генштаба республики, «подтверждает его неадекватность и безответственность».

«Каждый день, час пребывания Пашиняна на посту премьер-министра подрывает безопасность Республики Армения, ставит под сомнение будущее нашей родины. Следовательно, подтверждая заявление генерального штаба от 25 февраля 2021 года, вновь требую незамедлительной отставки Никола Пашиняна», — говорится в заявлении командир третьего армейского корпуса ВС Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, до этого заявивший об увольнении со своей должности главы генштаба республики Оника Гаспаряна, предложил президенту страны Армену Саркисяну в качестве кандидатуры на данный пост Артака Давтяна.