Москва, 11 марта, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за высадку детей-безбилетников внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Согласно предлагаемым поправкам в КоАП, незаконная принудительная высадка безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения взрослого, влечет наложение административного штрафа на водителя и кондуктора общественного транспорта в размере 10 тыс. рублей, а на представителя перевозчика или уполномоченных на осуществление контроля представителем перевозчика должностных лиц — в размере 50 тыс. рублей.

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В России 7 марта вступил в силу закон, которым установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица.

Ранее в Госдуме призвали сделать второй шаг и принять закон о бесплатном проезде на общественном транспорте для детей.