Москва, , 13:09 — REGNUM В Госдуме призвали принять закон о бесплатном проезде на общественном транспорте для детей, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

«С одной стороны, да, они могут ездить, их никто не высадит (за неоплату проезда), с другой стороны, платить они должны. по сути мы в детях воспитываем двурушничество… Давайте примем закон, что для детей проезд бесплатный, чтобы не было двойного трактования», — заявил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий высаживать из автобусов и электричек детей-безбилетников. При отсутствии сопровождающего взрослого детей запрещено высаживать из автобусов.

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