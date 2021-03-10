Москва, , 14:33 — REGNUM Законопроект, предполагающий рост стипендий для студентов, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Так, согласно поправкам, размеры социальных стипендий студентов колледжей и вузов не должны быть менее размера прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

Размер академической стипендии студентов колледжей не должен быть менее 60% размера прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по стране, размер академической стипендии не должен быть менее 80% размера прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. А размер государственных стипендий аспиранта, ассистента-стажера, ординатора, согласно поправкам, не может быть менее 200% размера прожиточного минимума для трудоспособного населения по России.

Реализация норм, указали парламентарии, позволит установить стипендиальное обеспечение обучающихся на достойном уровне, близком к уровню такого обеспечения в советское время и тем самым значительно поднять качество российского образования.

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