Архангельск, 1 марта 2021, 15:05 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил руководству регионального минздрава разобраться в ситуации с сокращением размера стипендий студентам Северного госмедуниверситета (СГМУ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Говоря о сложившейся ситуации, глава региона отметил, что предпосылки к ее возникновению возникли еще в середине февраля в разных регионах России. При этом он отметил важность СГМУ для подготовки кадров не только для Архангельской области, но и для всех арктических регионов страны.
Отметим, что на сегодняшний день в СГМУ на разных курсах обучаются 626 студентов-целевиков в специалитете и еще 173 целевика — в ординатуре, которые получают стипендии за счет средств областного бюджета. Ежемесячная выплата целевикам в рамках госпрограммы составляет 1300 рублей студентам и 1500 — ординаторам.
Как сообщало ИА REGNUM, руководство СГМУ сообщило о резком сокращении стипендий студентам, ординаторам и аспирантам из-за нехватки финансирования.