Архангельск, , 15:05 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил руководству регионального минздрава разобраться в ситуации с сокращением размера стипендий студентам Северного госмедуниверситета (СГМУ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Говоря о сложившейся ситуации, глава региона отметил, что предпосылки к ее возникновению возникли еще в середине февраля в разных регионах России. При этом он отметил важность СГМУ для подготовки кадров не только для Архангельской области, но и для всех арктических регионов страны.

«Да, регулировать размер стипендии в федеральном вузе в рамках своих полномочий мы не можем. Но на этот университет мы возлагаем огромные надежды в части восполнения дефицита медицинских кадров в регионе. Это наша гордость и наше конкурентное преимущество — таким вузом не могут похвастаться другие арктические субъекты. Поэтому помогать оперативно решать возникающие проблемы — наша задача. В случае необходимости я готов встретиться с руководством Минздрава РФ, чтобы решить этот вопрос», — сказал он.

Отметим, что на сегодняшний день в СГМУ на разных курсах обучаются 626 студентов-целевиков в специалитете и еще 173 целевика — в ординатуре, которые получают стипендии за счет средств областного бюджета. Ежемесячная выплата целевикам в рамках госпрограммы составляет 1300 рублей студентам и 1500 — ординаторам.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство СГМУ сообщило о резком сокращении стипендий студентам, ординаторам и аспирантам из-за нехватки финансирования.