Москва, , 14:10 — REGNUM По итогам 2020 года в ходе прокурорски проверок исполнения законодательства о кредитно-банковской деятельности выявлено более 5 тыс. нарушений. С целью их устранения внесено больше 1,1 тыс. представлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлекли около 1,4 тыс. лиц, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Контроль мероприятий по возврату активов кредитных организаций, выведенных в результате совершения незаконных действий их сотрудниками, осуществляется во взаимодействии с Центробанком России. В рамках проверок были вскрыты факты заключения руководством банков заведомо невыгодных сделок по приобретению ценных бумаг, реализации ликвидного имущества по заниженным ценам, незаконного вывода активов из кредитных организаций. По материалам проверок возбуждено 60 уголовных дел.

В частности, в Москве, а также Ивановской области возбуждены и расследуются дела по фактам хищения средств с использованием технических компаний и схем вывода финансов через оффшорные зоны.

Нарушения, касающиеся соблюдения социальных прав граждан, в основном связаны с необоснованным списанием с банковских счетов должников денежных средств, носящих жизнеобеспечивающий характер — детские пособия, пенсии и другие виды соцвыплат. По обращению жителя Оренбургской области представления были направлены в региональное управление ФССП и коммерческий банк, гражданину вернули часть заработной платы, которую несколько месяцев банк удерживал незаконно на основании постановления судебного пристава.

Также выявлены нарушения прав клиентов на получение государственной поддержки в период пандемии. Так, в Нижегородской области банк своевременно не рассмотрел заявку о предоставлении отсрочки по выплате кредита и процентов по нему. Аналогичные нарушения выявлены в Республике Алтай, Забайкальском и Пермском краях, во Владимирской области.

В сфере микрокредитования факты нелегальной выдачи кредитов гражданам пресечены в Краснодарском, Приморском краях, Вологодской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Тамбовской и Оренбургской областях. К примеру, в Мордовии после вмешательства прокуратуры закрыли два комиссионных магазина, которые выдавали займы под залог недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, для снижения ущерба от мошенничества российские банки должны активнее блокировать сомнительные денежные переводы, которые проводятся без согласия клиентов, заявил ранее глава МВД России Владимир Колокольцев. По мнению руководителя министерства, страхование вкладов клиентов за счёт кредитно-финансовых организаций также бы способствовало минимизации ущерба граждан от IT-преступлений.

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