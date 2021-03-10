Ереван, , 14:07 — REGNUM Руководитель аппарата национального собрания (парламента) Армении Тигран Галстян подал в отставку и перейдет на работу в частный сектор. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба законодательного органа республики.

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«Руководитель аппарата национального собрания, генеральный секретарь Тигран Галстян подал заявление об отставке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем уточняется, что Галстян переходит на работу в частный сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, перед этим заявивший об увольнении со своей должности главы генштаба республики Оника Гаспаряна, предложил президенту страны Армену Саркисяну в качестве кандидатуры на данный пост Артака Давтяна.