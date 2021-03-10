Москва, 10 марта, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Ущерб, нанесённый окружающей среде в связи с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, полностью выплачен. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в пресс-службе компании «Норникель».

Morspas.com Ликвидация последствий разлива топлива в Норильске

Уточняется, что АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») произвело все необходимые выплаты в размере 146,2 млрд рублей. Средства для выплаты дочернему предприятию предоставил «Норникель».

145 492 562 907,96 рубля выплачено в счёт возмещения вреда водным объектам. Эти деньги направлены в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 рублей направлено в доход города Норильска.

Как сообщало ИА REGNUM, разлив более 21 тыс. тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 АО НТЭК в Норильске произошёл 29 мая 2020 года при разгерметизации бака с дизтопливом. Была объявлена ЧС федерального уровня.

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В феврале 2021 года Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146,2 млрд рублей, частично удовлетворив иск Росприроднадзора. Ведомство заявляло об ущербе в почти 148 млрд рублей.

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