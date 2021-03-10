Ереван, , 13:15 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян, ранее заявивший об увольнении со своей должности главы генштаба республики Оника Гаспаряна, предложил президенту страны Армену Саркисяну в качестве кандидатуры на данный пост Артака Давтяна. Об этом 10 марта сообщила пресс-секретарь премьер-министра страны Мане Геворкян.

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«Премьер-министр предложил президенту назначить Артака Давтяна на должность начальника Генштаба», — приводит ее слова агентство Арменпресс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава генштаба Армении Оник Гаспарян, об увольнении которого ранее заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, заявил, что считает свою отставку неконституционной и продолжит свою службу в ином статусе.