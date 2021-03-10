Ереван, , 12:44 — REGNUM Глава генштаба Армении Оник Гаспарян, об увольнении которого ранее заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, считает свою отставку неконституционной и продолжит свою службу в ином статусе. Об этом 10 марта говорится в заявлении Гаспаряна, которое приводит агентство News.am.

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Как напомнил Гаспарян, ранее глава армянского правительства заявил, что он по закону признан освобожденным от должности начальника Генштаба ВС Армении.

«Моя позиция неизменна: как опубликованное заявление, так и весь процесс освобождения от должности антиконституционны, что в очередной раз подтверждает, что благоприятное для Родины решение существующего кризиса можно обеспечить исключительно в результате отставки премьер-министра республики и внеочередных парламентских выборов», — говорится в заявлении.

Также глава армянского Генштаба указал, что он обратился в Административный суд Армении.

«Я продолжу свою службу Родине и армянскому народу в ином статусе», — также указал Гаспарян и призвал генералов, офицеров и солдат армянских ВС продолжить «самоотверженную и патриотическую службу» Армении, Нагорному Карабаху и армянскому народу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян оспорил в Конституционном суде страны увольнение главы армянского Генштаба Оника Гаспаряна, которое ранее предложил премьер-министр страны Никол Пашинян.

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