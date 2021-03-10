Москва, , 12:27 — REGNUM Сложившаяся в настоящее время в Армении ситуация является внутренним делом республики. Об этом 10 марта заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

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«Рассматриваем это как внутреннее дело Армении», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Также Руденко подчеркнул, что Россия не вмешивается в происходящие в стране процессы и не занимает ничью сторону.

«Хотим, чтобы ситуация быстрее нормализовалась, поскольку это будет на пользу всем», — добавил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ереване протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и продолжают блокировать входы в здание парламента страны, около которого на 15:00 мск запланирован крупный митинг.