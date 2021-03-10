Детройт, США, , 10:09 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Тампы» шайбы забросили Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон, Эрик Чернак и Блейк Коулман. Российский защитник Михаил Сергачёв отдал одну результативную передачу.

В составе «Детройта» точными бросками отметились Адам Эрни, Патрик Немет и Дилан Ларкин. Российский форвард Владислав Наместников отметился голевым пасом.

В настоящее время «Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 38 очков. «Детройт» идёт на восьмом месте с 18 очками.

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