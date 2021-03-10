Филадельфия, США, , 10:03 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили нападающие Джеймс ван Римсдайк, Кевин Хейз, Клод Жиру и защитник Шейн Гостисбер. Российский защитник Иван Проворов отдал одну результативную передачу.

В составе «Баффало» точными бросками отметились Сэм Райнхарт, оформивший дубль, Райли Шихан и Брэндон Монтур.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Филадельфии». Решающий бросок исполнил форвард Шон Кутюрье.

В настоящее время «Филадельфия» занимает пятое место в Восточном дивизионе, на счету команды 29 очков. «Баффало» идёт на восьмом месте с 16 очками.

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