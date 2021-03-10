Санкт-Петербург, 10 марта, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Власти Петербурга пытаются подготовиться к возможной третьей волне коронавируса. Такая тема стала предметом обсуждений на заседании так называемого «малого правительства» в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

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Губернатор Александр Беглов поручил своему заместителю и куратору сферы здравоохранения Олегу Эргашеву подготовить рекомендации на случай третьей волны. При этом никакими прогнозами участники заседания не делились и оценку текущей эпидемиологической ситуации не давали, утверждает «Фонтанка». Смягчать существующий режим ограничений пока тоже Смольный не планирует.

Заметим, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее объявила, что третью волну пандемии коронавируса можно ожидать уже в начале мая. Для ее предотвращения, по мнению агентства, нужно привить 30% населения страны.

Петербургские власти неоднократно сообщали, что их задача — привить более 1 млн человек. На 9 марта в городе вакцинированы 284 395 человек, из них только 155 706 человек полностью закончили цикл вакцинации.