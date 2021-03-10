Питтсбург, США, , 09:49 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс, Каспери Капанен и Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин отдал одну результативную передачу.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились Джек Джонсон и Райан Строум. Российский нападающий Павел Бучневич отметился голевым пасом.

В настоящее время «Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 31 очко. «Рейнджерс» идут на шестом месте с 23 очками.

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