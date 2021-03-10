Санкт-Петербург, 10 марта, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Чтобы активизировать кампанию вакцинации от коронавируса, можно начать платить тем, кто сделал прививку. Расходы на это заведомо будут меньше экономических потерь от возможной третьей волны эпидемии, в случае провала массовой вакцинации. Об этом в интервью «КП — Санкт-Петербург» заявил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Дарья Драй ИА REGNUM Прививочный кабинет

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Комментируя резко снизившиеся, по сравнению с серединой февраля, темпы вакцинации в Петербурге, Виноградов предположил, что причиной такой ситуации стало, с одной стороны, отсутствие по-настоящему масштабной пропаганды вакцинации, а с другой, ощущение расслабленности на фоне спада заболеваемости, хотя показатели суточной заболеваемости и особенно смертности по-прежнему находятся на весьма высоких уровнях.

«Если проблема именно в скептицизме людей, то им, наверное, можно доплачивать. Да, это существенно отразится на бюджете, но потери от пандемии, если к нам все же придет третья волна, будут куда выше», — считает Виноградов.

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По данным властей Петербурга, в середине февраля первично прививалось более 50 тыс. человек в неделю. А с 1 по 7 марта привито лишь 36,6 тыс. человек.

На 9 марта в городе вакцинированы 284 395 человек, из них 155 706 полностью закончили цикл вакцинации. Неизрасходованный остаток поступившей вакцины — 64 147 комплекта.